Liverpool, l'assedio dei tifosi al bus del Manchester City. Guardiola imbufalito

5 aprile 2018

La tempesta perfetta in campo del Liverpool nel match con il Manchester City ha avuto un prologo tutt'altro che normale nelle strade della città dei Reds. Prima del fischio d'inizio il bus del City è stato accolto, si fa per dire, da migliaia di tifosi del Liverpool assiepati per le strade della città lungo la via che conduceva ad Anfield. Sono stati attimi di paura per la spedizione della squadra di Guardiola. Il bus sul quale viaggiava il City è stato colpito ripetutamente dal lancio di lattine e bottiglie di vetro di birra, i fumogeni rossi hanno avvolto le strade e, man mano che procedeva, il bus è stato danneggiato a tal punto da rendere necessaria la sostituzione del mezzo al termine del match. Nel video qui sotto, girato da Manel Estiarte - leggenda della pallanuoto spagnola e assistente di Guardiola -, si nota chiaramente cosa hanno vissuto i giocatori del City nel tragitto verso lo stadio. L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Liverpool per "atti di violenza" e "disturbo alla quiete pubblica".

GUARDIOLA: "ASSURDO, NESSUNO CI HA DIFESO"

Il Liverpool ha vinto 3-0 con un inizio fulminante, che ha trovato impreparato il City. Guardiola non ha accampato scuse ma si è dimostrato molto arrabbiato per la situazione che lui e i suoi giocatori hanno dovuto affrontare. Una volta giunto ad Anfield il tecnico catalano si è rivolto alla polizia e agli steward del Liverpool con un sarcastico pollice alzato: "Grazie per averci difeso". Poi in conferenza stampa ha rincarato la dose: "La polizia sapeva cosa sarebbe successo e non hanno nemmeno provato a contenere la situazione. Il bus è stato distrutto, non mi aspettavo che un club prestigioso come il Liverpool potesse permettere queste cose. Non è colpa del club, ovvio, ma delle persone. Spero che non succeda più, ma dopo quello che è successo l'anno scorso a Dortmund non sarebbe dovuto succedere a noi".



La polizia di Liverpool ha avviato delle indagini per individuare i responsabili, anche se le persone assiepate lungo la strada erano davvero migliaia e - come si può intuire nel video - il lancio di bottiglie e lattine è stato fittissimo. Il Liverpool ha diffuso un comunicato: "Ci scusiamo senza riserve con Guardiola, i suoi giocatori e tutto il Manchester City. Il comportamento dei tifosi è stato inaccettabile".