Liverpool, Klopp: "Roma in semifinale? Quando l'ho saputo pensavo a uno scherzo..."

11 aprile 2018

L'impresa della Roma si aggiunge a quella del Liverpool, capace di fare fuori una corazzata come il Manchester City. Un 3-0, quello dei giallorossi, che ha sorpreso il tecnico dei Reds Jurgen Klopp: "Stavo salendo le scale e qualcuno me l'ha detto, pensavo fosse uno scherzo... - ha rivelato il tedesco -. Non che io non rispetti la Roma, sono una squadra fantastica. Non me l'aspettavo, ma sapevo che era possibile".