Liverpool, Klopp: "L'infortunio di Salah ha scioccato la squadra"

26 maggio 2018

La fortuna non è stata dalla parte del Liverpool, non solo per l'infortunio di Salah che ha tolto certezze tecniche e tattice alla squadra: "Abbiamo preso dei gol insoliti, ma nel calcio serve anche fortuna per vincere. Non solo non l'abbiamo avuta, abbiamo proprio avuto la sorte contro. Stavamo facendo la nostra partita nel modo in cui sappiamo giocare, poi però le cose hanno preso una piega orrenda". Protagonista in negativo il portiere Karius con due papere clamorose e decisive: "Non ho ancora parlato con lui, ma ovviamente mi spiace per lui. Continueremo a puntare su di lui, ma tutti si ricorderanno dei suoi errori e non di come abbiamo giocato contro il Real Madrid. Non mi sta bene, ma lo accetto: volevamo tutto e abbiamo raccolto niente".