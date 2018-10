Liverpool, Klopp: "Ancelotti vecchia volpe, i complimenti sono pre-tattica"

02/10/2018

"I complimenti di Ancelotti nei miei confronti? Mi piace, lo rispetto molto, è un grandissimo allenatore, ma in Germania noi lo chiameremmo 'smart fox', vecchia volpe..." Inizia così la conferenza stampa del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli. "Credo sia molta pre-tattica la sua, Carlo è da parecchio tempo in questo mondo, ma lo sono anche io e so che queste cose fanno parte del gioco".

"Domani sarà una partita molto difficile, in un grande stadio con un'atmosfera incredibile - ha proseguito Klopp - "Insigne? Giocatore eccezionale, sono passati ben 5 anni da quel gol che fece contro di noi quando allenavo il Borussia Dortmund... Ho cercato di rimuoverlo, come si fa per le cose brutte, però ricordo che finii di vederlo qui all'interno del San Paolo col custode dello stadio, che non conosceva neanche il tedesco... Comunque Insigne non è l'unico giocatore forte del Napoli, parliamo di una grande squadra, organizzata in tutti i settori. La buona notizia è che siamo forti anche noi, quindi sicuramente sarà una bellissima gara".