Liste Champions, Juve senza Lichtsteiner e Pjaca

1 settembre 2017

La Juve ha diffuso la lista dei giocatori per la fase a gironi della Champions League attraverso il suo profilo Twitter. Nell'elenco ci sono Höwedes , Asamoah, Bentancur e l'acciaccato Marchisio, ma non figurano Stephan Lichtsteiner e Marko Pjaca. Anche questa stagione, dunque, nella prima parte del torneo l'esterno svizzero non farà parte dei 23 bianconeri convocabili da Allegri.