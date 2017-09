Liste Champions: fuori Diego Costa, Ibra c'è

4 settembre 2017

Continua il braccio di ferro in casa Chelsea tra Diego Costa e Antonio Conte. Scaricato in estate con un Sms, l'attaccante spagnolo risulta ancora nella rosa dei Blues, ma il tecnico italiano ha deciso di non inserirlo nella lista per la Champions League . Un'assenza attesa, che sul piano tecnico dovrebbe essere colmata dall'arrivo di Morata. Destino diverso invece per Ibra allo United : Mou l'ha inserito nell'elenco Uefa.

Conte, dunque, tira dritto e non lascia alcuno spiraglio per una riappacificazione con Diego Costa. Dopo le scintille estive, tra i due non c'è più alcun rapporto e l'ex Atletico Madrid continua a vivere da separato in casa al Chelsea. Tutto in attesa di una svolta nel mercato di gennaio.



Nel frattempo a Manchester, lo Special One dà fiducia a Zlatan. Lo svedese sta ancora recuperando dal grave infortunio al ginocchio, ma Mourinho ha deciso di inserirlo comunque nella lista per la Champions League. Un attestato di stima importante, che sottolinea ancora una volta l'ottimo rapporto tra il bomber e il tecnico portoghese.