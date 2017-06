Lichtsteiner agli juventini: "Nonostante tutte le vittorie, c'è qualcosa che manca"

5 giugno 2017

Stephan Lichtsteiner è una delle bandiere di questa Juve e trascrive a parole il pensiero di tutti i tifosi bianconeri in una lunga lettera, che inizia così: "Cari Juventini ​Ieri notte guardando la Mole dal balcone di casa mia e osservando la tempesta, mi ​sono ritrovato ​in un momento di tristezza e ho deciso di condividere qualche pensiero con voi. Nonostante i tanti titoli vinti in questi ultimi sei anni, nonostante i tanti bellissimi ed unici momenti che abbiamo vissuto insieme ... c'è comunque qualcosa che manca, e so bene di non essere l'unico a pensarla cosi. In 3 anni abbiamo raggiunto 2 finali di Champions arrivando ad un passo dal realizzare il nostro sogno.​..".