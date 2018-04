Le pagelle di Ferrara: "Higuain da nove, Ronaldo..."

Dall'altra parte Higuain e compagni: "Per il Pipita dico 9, a Dybala do 8.5, un 9 anche per Alves mentre Mandzukic lo vedo da 8". Eccellenze inarrivabili a parte, tutto sommato due reparti equivalenti o quasi.



Non c'è invece partita in difesa: "Dieci a Buffon, senza dubbio. Nove a Bonucci, Barzagli e Chiellini. Otto ad Alex Sandro. Forze mezzo voto in più. Dall'altra parte spendo un 9 per Sergio Ramos, mezzo voto in meno per Marcelo, 8 invece per Varane e Carvajal. Sette e mezzo per Navas, con Buffon il paragone non si pone".



E in panchina? "Due amici, due grandi. Nove sia per Allegri che per Zidane. Chi vince sale a dieci!"