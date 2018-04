La Roma sotto inchiesta per cori razzisti

20 ottobre 2017

Evidentemente non è bastata la multa di 20mila euro inflitta alla Roma dal giudice sportivo italiano per i cori di discriminazione territoriale ascoltati durante l'ultimo match di campionato contro il Napoli. La società ora rischia la seconda sanzione, che nelle competizioni europee spesso ha valore doppio.



E non è neanche il primo caso di razzismo da parte di tifosi di club italiani verso giocatori neri di squadre inglesi: l'Inter e la Lazio hanno dovuto pagare rispettivamente 40mila e 45mila euro nella stagione 2012/2013 per gli insulti rivolti a Emmanuel Adebayor del Tottenham nelle sfide di Europa League.