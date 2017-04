La moviola di Champions League

12 aprile 2017

Bayern Monaco-Real Madrid, arbitro Rizzoli

In occasione del rigore concesso al Bayern. Conclusione di Ribery, respinta in area di Carvajal. L'arbitro Rizzoli - dice Graziano Cesari - "non prende nessun tipo di decisione. E' l'arbitro addizionale Damato che gli suggerisce che è un intervento da rigore per un tocco di braccio. Tocco di braccio che non c'è. Carvajal toglie il braccio sinistro".