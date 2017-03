La conferenza di Allegri e Dybala

13 marzo 2017

Allegri parla come sempre in anteprima a Premium Sport : "Sono partite molto complicate. Il Porto è una squadra che non concede niente e si è visto con la Roma. Noi all'andata abbiamo vinto meritatamente, ma non sarà facile". Si può dire che ha qualche dubbio di formazione : "Ho tre dubbi: uno a centrocampo, un terzino e un mediano. I centrali stanno tutti bene". Digressione al campionato e sulle polemiche arbitrali : "Gli arbitri hanno sempre arbitrato in totale serenità. In Italia ci vuole educazione e rispetto altrimenti cosa insegneremo ai bambini nelle scuole". Allegri in conferenza : Quale rischio in questa partita : "Le partite di calcio non sono mai scontate. Porto farà ottima partita e lo ha dimostrato nei play off contro la Roma. Sanno sfruttate gli episodi. Dobbiamo ridurla a partita secca". Nelle ultime tre Marchisio non ha giocato e come sta Chiellini : "Stanno tutti bene a parte Sturaro che nei prossimi giorni sarà con la squadra credo che sarà disponibile per la gara di Genova. Abbiamo queste due partite e quindi devo cercare di gestire al meglio le forze, perchè venerdì abbiamo speso molto, veniamo da un periodo intenso e non possiamo permetterci cali di tensione. La squadra sta tutta bene, quindi domani è possibile... va bene ti lascio il titolo: domani gioca Marchisio. Per quanto riguarda i centrali, devo vedere, perchè Chiellini è rientrato con la squadra, ma devo valutare domani mattina se farlo giocare o no. Quindi ho due dubbi: uno sul terzino destro e uno sul centrale". Che spogliatoio troverà il Porto : "Non parlo di quello che è successo alla fine della sfida con il Milan. Posso solo dire che al calcio italiano serve un indirizzo diverso e serve più educazione. Venerdì è stata una bellissima partita tra la Juve che ha meritato di vincere e il Milan che sta crescendo. Ma non deve intaccare quello che stanno facendo di buono i ragazzi. Ci sono situazioni che ti vanno a favore e quelli che ti vanno contro. Se parlassimo di tutte non finiremmo mai. Alla fine ci si ricorda solo delle cose che ci vanno a favore e non contro. Siamo ai limiti della follia. La gente va allo stadio e si fomenta. Se succedono casini in giro poi è normale". Domani basta passare il turno : "Fuochi d'artificio servono per la finale. Domani conta passare il turno e affrontare una partita seria". Cosa pensa del Porto come squadra : "Spirito è buono. Quello che è successo con il Milan il rigore e l'episodio. Mi sarei arrabbiato anche io. Credo che negli ultimi sei anni l'unica partita che sul campo non ha avuto equlibrio è stata quella con il Milan di venerdì dove abbiamo dominato. Ora pensiamo al Porto". Che strategia si aspetta : "Non sarà semplice. Bisogna essere bravi concentrati e responsabili e dovremo fare un'altra grande partita per arrivare ai quarti". Che video gli farai vedere : "Gli ho fatto vedere il play off giocato all'Olimpico con la Roma". Gioca Marchisio : "Gioca Marchisio. Non si gioca con il centrocampo a tre, al suo fianco uno tra Khedira e Pjanic". Sente un incantesimo Champions :"Speriamo siamo la volta buona. Se ci sarà una squadra più forte. Vedremo. Il Barcellona dopo l'impresa con il Psg è favorito. Anche il Bayern e il City stanno bene". Si è automultato dopo il caso Bonucci : "Ho già fatto due donazioni. Al Regina Margherita reparto pediatrico. E alla fondazione Sernig. Ne devo ancora decidere una". Dubbi di formazione e come si isola la squadra dalle polemiche : "Per quando riguarda la fascia destra dipende dalle caratterische del Porto. Non siamo mai caduti nella trappola della polemica".

LE PAROLE DI DYBALA

: "Il gruppo gioca molto bene, meritavamo per quello che abbiamo fatto contro il Milan. Sappiamo che sono una squadra difficile e come hanno affrontato la Roma. Sarà una partita diversa dalla sfida d'andata dove loro erano uno in meno".: "La gente è sempre stata con noi. Quando giochiamo le partite di Champions c'è grande calore e lo dimostra il fatto che abbiamo fatto il record di 31 vittorie consecutive allo Stadium"."La partita con il Milan ci dà una carica in più. E abbiamo meritato di vincere. Per come abbiamo vinto arriviamo con più fiducia alla gara contro il Porto.": "Prendere un gol presto non è nei nostri piani. Se succederà dovremo mettere palla al centro e ricominciare. Sappaimo come attaccare il Porto e faremo di tutto per non prendere gol".: "Per me sarebbe pazzesco vincerla e ho dei compagni carichi come me per arrivare alla vittoria. Vorrei essere più decisivo in Champions".

Rigore con il Milan il più pesante della carriera: "Si per quello che era successo a Doha. Per il momento. Quando ho visto che è entrata è stato molto bello".



Ti ha impressionato la rimonta del Barcellona? "Ci fa dire che tutte le squadre devono avere fiducia. Quando hai i giocatori del Barcellona però è più facile. E sicuramente è una rivale da evitare, ma sono tante le squadre forti".



Siete al loro livello? "Penso che siamo allo stesso punto di Real Madrid, Barcellona e Manchester City come risultati, e in alcune cose siamo anche superiori a loro. Ma molto dipenderà dalla qualificazione ai quarti".



Ti aspettavi di diventare un trequartista: "No prima giocavo come seconda punta. Con questo sistema di gioco però abbiamo più opportunità di gol. Gioco di più e mi piace giocare la palla. E' un ruolo che mi piace".



Senti che ti manca qualcosa per diventare decisivo: "Mi piacerebbe segnare di più. Ma mi basta assistere un compagno e l'importante è che la squadra vada avanti".



Giochi con poca luce negli occhi: "Non so perchè ha detto questo e nemmeno ci siamo sentiti nei giorni precedenti devi chiedere a lui, io sono felice".