L'impresa del Barcellona: anche Hamilton in tribuna al Camp Nou

9 marzo 2017

C'era anche Lewis Hamilton in tribuna al Camp Nou ad assistere all'impresa più pazza e incredibile della storia del calcio, quella firmata dal Barcellona. Invitato dall'amico Neymar, il pilota Mercedes, che già si trovava in città per i test F1, è impazzito sugli spalti al gol di Sergi Roberto. Poi su Instagram la foto insieme al brasiliano e le congratulazioni: "Grande uomo, sei un fratello. Calcio di punizione fantastico, ho perso la voce".