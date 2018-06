L'abbraccio del Bernabeu al Real e a Cristiano Ronaldo

28 maggio 2018

Il broncio di Kiev è ormai alle spalle, a Madrid tanti sorrisi per Cristiano Ronaldo. La rabbia e la delusione a caldo per non aver segnato in finale sono un po' svanite nel cuore del fenomeno portoghese. CR7 e tutta la squadra si è presa l'abbraccio di una città intera: prima in Plaza de Cibeles e poi al Bernabeu. Notte da brividi nel magico stadio dove Cristiano ha gridato: "Con voi era impossibile non vincere la Champions. Siete il mio orgoglio, hala Madrid".



L'attaccante ha spaventato tutti con le parole sul suo futuro e tutti i compagni e i tifosi gli hanno chiesto di restare in Blancos: "Cristiano, quédate; Cristiano, quédate!". In settimana sarà lo stesso Ronaldo a svelare la sua decisione, ma dopo certe emozioni forse c'è uno spiraglio in più per la sua permanenza.



Emozionante quando tutto lo stadio ha intonato l'inno del Real: luci spente e sul maxi schermo le immagini delle grandi imprese madridiste. La curiosità: capo popolo è stato Sergio Ramos con il microfono in mano. Un vero leader, un vero capitano.