Juventus-Real, la vigilia in diretta

2 giugno 2017

E' iniziata la missione Cardiff per la Juve. Il volo partito da Torino è atterrato attorno alle 12.30 in Galles. Il pullman bianconero era stato accolto da decine di tifosi all'aeroporto di Caselle Torinese. "Portaci la Coppa", il coro scandito a gran voce dai supporter bianconeri a Buffon - il primo a scendere dall'autobus - e compagni. Una volta atterrati in Galles, breve salto in albergo e poi al Millennium Stadium per la rifinitura. Allegri per la finale Champions ha convocato anche gli infortunati Marco Pjaca e Stefano Sturaro.