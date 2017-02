Juventus, Pjaca: "Più contento della vittoria che del gol"

22 febbraio 2017

PJACA: "CONTENTO DI GOL E VITTORIA"

"Sono molto contento. Per noi è una vittoria importante: il gol mi fa felice, ma sono più contento del risultato della squadra. Anche a Torino, però, dovremo giocare seriamente: partire dal 2 a 0 ottenuto qui è un bel vantaggio, ma non dovremo avere cali di concentrazione". Così Marko Pjaca ai microfoni di Premium dopo la partita al 'Do Dragao'. "Se mi sento più titolare? Rispetto le decisioni del mister, io cerco di fare sempre il meglio tutte le volte che vengo chiamato in causa".



PJANIC: "COMPLETIAMO L'OPERA A TORINO"

"Nel primo tempo abbiamo gestito abbastanza bene, ma forse potevamo giocare meglio gli ultimi passaggi. Il Porto si è chiuso bene, noi li abbiamo stancati e abbiamo trovato il gol nel momento giusto. Abbiamo fatto quello che ci ha detto il mister, stare tranquilli". E' l'analisi di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, dopo il successo in casa del Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. "Per noi questa vittoria è molto importante, oltre che meritata", ha spiegato ai microfoni di Premium Sport il bosniaco. "Dopo l'espulsione di sono messi tutti dietro la linea della palla e trovare gli spazi non era facile, inoltre - ha aggiunto - il Porto è una squadra abituata a queste competizioni. Ora però non è finita, dobbiamo concludere il lavoro a Torino". Parlando della sua posizione in campo, l'ex Roma ha commentato: "Questo nuovo ruolo mi sta piacendo, ci offre più soluzioni. Io mi sento bene in questa posizione e cerco di fare sempre il meglio di me".



LICHSTEINER: "CONTENTO DI ESSERE TORNATO IN CHAMPIONS"

"E' stata un'esperienza difficile. Ho imparato molto, sono contento di essere tornato, la cosa importante è che vogliamo andare fino in fondo se gioco io o Dani Alves, la cosa importante è la squadra. Il gruppo è unito. Vince il gruppo. Poi quello che dicono fuori non importa, squadra matura con qualità. Succedono cose normali, a noi non importa, normale che da fuori facciano cose più grandi. Risultato? Ottimo, ma migliore è sempre tre o quattro, dobbiamo fare una gara concentrata, piedi per terra e pedalare".