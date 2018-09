Juventus, Cristiano Ronaldo espulso contro il Valencia: è la prima in Champions league

19/09/2018

Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions League con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata meno di mezz'ora: il portoghese contro il Valencia ha rimediato la prima espulsione in 154 partite di Champions. Colpa delle scintille con Murillo a pallone lontano: l'attaccante viene a contatto con il difensore, l'arbitro non vede ma poi viene avvertito dall'addizionale e gli mostra il cartellino rosso.

Le immagini chiariscono la dinamica. In mezzo all'area si vedono Murillo e Cristiano Ronaldo fianco a fianco, poi l'ex Inter cade a terra con il bianconero che - con una leggera tirata di capelli - lo rimprovera perché a suo giudizio ha esagerato la portata del contatto. I due quindi iniziano a confrontarsi verbalmente, caos in campo tra le due squadre mentre l'arbitro (il tedesco Brych) va a parlare con l'addizionale Aytekin e, quando torna verso CR7, gli mostra il cartellino rosso (il settimo diretto in carriera). Una decisione esagerata, come sottolineato dai nostri opinionisti Cesari e Tambini.



A questo punto il Pallone d'Oro, incredulo, si lascia andare alle lacrime dirigendosi verso gli spogliatoi ma, prima di imboccarli, si ferma aggrappandosi al tunnel, disperato. In Champions la sanzione minima per l'espulsione diretta è di due giornate: in questo caso Ronaldo salterebbe Juventus-Young Boys e Manchester United-Juventus.