Juventus, Chiellini: "Pagheremmo per rigiocare così la finale di Berlino"

12 aprile 2017

Dopo il 3-0 al Barcellona nell'andata dei quarti di Champions in casa Juventus regna l'euforia. Per Chiellini , autore del terzo gol, c'è spazio per qualche rimpianto: "Pagheremmo per rigiocare la finale di Berlino con questa convinzione - ha commentato il difensore -. Volevamo dare una risposta a noi stessi e abbiamo aumentato il tasso tecnico e la personalità". Ora l'obiettivo è la finale di Cardiff : "Ci proveremo, sperando finisca in un altro modo".

Il difensore toscano l'atto finale della Champions 2015 non lo giocò perché infortunato, ma le differenze rispetto a Berlino sono notevoli: "Mi sarebbe piaciuto essere in campo due anni fa, ma oggi siamo un'altra squadra e al Camp Nou proveremo a fare la stessa partita - ha commentato a caldo -. Pagheremmo per rigiocare con questa convinzione quella finale. Ora proveremo a conquistare la finale di Cardiff, sperando finisca in un altro modo".



"Volevamo dare una risposta a noi stessi e per farlo abbiamo aumentato il tasso tecnico e la personalità. Abbiamo ottenuto qualcosa di storico, siamo stati bravi tutti e questa vittoria ci deve dare ancora più convinzione per il finale di stagione". Trascinati da Dybala: "Paulo è un campione, speriamo che ci faccia gioire in questi mesi e nei prossimi anni".