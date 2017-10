Juventus, Asamoah: "Con lo Sporting vogliamo i tre punti"

30 ottobre 2017

Kwadwo Asamoah è fiducioso per la trasferta di Lisbona contro lo Sporting. L'esterno della Juventus sa che la vittoria, e una contemporanea sconfitta dell'Olympiacos col Barcellona, darebbe ai bianconeri la matematica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Per questo non vuole sprecare il match point: "Vogliamo portare a casa 3 punti, ma sappiamo però che non sarà facile perché lo Sporting gioca bene, specialmente in casa".

Asamoah ha giocato una buona partita sabato a San Siro contro il Milan, concedendo a Suso solo il cross di destro, senza farlo mai rientrare sul sinistro. Di questo, e non solo, il ghanese si è detto soddisfatto ai microfoni di Juventus Tv: "Abbiamo giocato bene, senza prendere gol ed è importante. Sono molto contento, della prestazione mia e della squadra. Sono partite difficili, queste, tornare a casa con i tre punti è una grande cosa".



L'ex Udinese ha anche commentato l’azione del 2-0 juventino, fatta partire da lui con una corsa sulla fascia e il passaggio in mezzo: "Ho visto lo spazio per un filtrante, lo ho fatto partire, e poi Dybala ha fatto un grande velo. Tutto, però, sarebbe stato inutile se Higuain non avesse segnato il gran gol che ha fatto".



Asamoah è consapevole del fatto che il suo contratto con la Juve scadrà a giugno e che questa potrebbe essere l'ultima stagione a Torino, ma al momento non sembra preoccuparsene. "Sono felice come sempre, di essere qui: vincere con la Juve è incredibile, e se dovessi raccontare tutte le mie soddisfazioni in bianconero sarebbe un discorso troppo lungo. Sono sempre a disposizione, ogni volta che sono chiamato in campo cerco di dare il massimo", ha concluso.