Juventus, Allegri: "Vittoria importante. Il Var non avrebbe espulso Ronaldo"

19/09/2018

L'espulsione di Ronaldo, la reazione da grande squadra e la vittoria in casa del Valencia 2-0 all'esordio in Champions. La serata del Mestalla è stata ricca di spunti per Allegri: "Siamo stati bravi perché meritavamo il vantaggio prima dell'episodio del rosso - ha commentato -, poi in dieci siamo stati ancora più concentrati. Espulsione? Non commento, ma col Var l'arbitro avrebbe deciso la cosa più giusta. Vittoria meritata e importante".

"I ragazzi sono stati molto bravi perché abbiamo avuto diverse palle gol anche prima dell'espulsione di Ronaldo - ha commentato Allegri -, ma poi siamo andati in vantaggio meritatamente. Abbiamo fatto bene nelle due fasi". Il 2-0 in Spagna è un risultato di carattere vista l'inferiorità numerica: "Giocare con un uomo in meno ha alzato l'attenzione di tutti e giocare in Champions dà sensazioni diverse. Giocare a Valencia non è facile, siamo stati bravi a non dare ritmo e velocità agli spagnoli".



Il tecnico bianconero è soddisfatto della prestazione dei suoi: "Potevamo fare qualcosa meglio con Matuidi, Mandzukic e Alex Sandro ma con l'espulsione di Ronaldo ci è cambiato poco nell'assetto difensivo. Non commento la decisione, dico solo che il Var avrebbe aiutato a decidere meglio in questa situazione. Dispiace perché comunque perderemo un giocatore importante per almeno una giornata".



Tra i migliori in campo c'è stato Bernardeschi: "Scegliere il tridente non è stato semplice. L'unico che non avrei fatto giocare era Douglas Costa perché emotivamente non era al meglio. Federico è cresciuto moltissimo fisicamente e tecnicamente, ma soprattutto a livello mentale. E' diventato un giocatore da Juventus in poco tempo e quando ci sono le grandi partite non ho alcun dubbio nel farlo giocare". Dybala in panchina tutta la partita: "Era stanco, ma soprattutto poteva essere un cambio importante. L'infortunio di Khedira e l'espulsione di Ronaldo hanno cambiato i piani. Dispiace sempre lasciarlo fuori, ma all'inizio mi sembrava una squadra più fisica".