Juventus, Allegri: "Buone possibilità di vincere la Champions"

9 maggio 2017

Seconda finale di Champions in tre anni per la Juventus e per Massimiliano Allegri : "Abbiamo buone possibilità di vincerla - ha commentato il tecnico -. Il merito non è mio, ma dei ragazzi che alleno. Con loro mi diverto molto. Ora abbiamo un mese per migliorare alcune situazioni e non dovremo staccare la spina". A Cardiff probabilmente ci sarà il Real Madrid: "Sarà una sfida decisa dai dettagli, ma ci faremo trovare pronti".

Seconda finale di Champions in tre anni per Massimiliano Allegri: "Non ho bisogno di prendermi meriti, io faccio il mio lavoro con entusiasmo e serenità - ha commentato a Premium Sport -. Mi interessa solo ottenere risultati e se arrivano è grazie ai giocatori che posso allenare. Mi diverto molto ad allenare e quando non sarà più così, smetterò". La vittoria contro il Monaco è stata netta e il Triplete è ancora possibile: "Il fallaccio di Glik ci ha svegliato perché eravamo usciti dalla partita, come dimostra il gol subito. La disattenzione non l'ho capita, poi ci ha pensato Glik a riaccenderci e quindi gli sono grato".



I fuoriclasse della Juventus però brillano per sacrificio e disponibilità, ma l'obiettivo non è la finale bensì vincere la Champions: "Buffon ha ragione, non si giocano le finali bisogna vincerle. Abbiamo molte possibilità di vincere questa coppa, avremo un mese per migliorare alcune situazioni ma nel frattempo abbiamo altre due situazioni da sbrigare in Italia. Siamo in un momento delicato della stagione e non dobbiamo allentare la tensione altrimenti poi è dura riattaccare la spina". In finale con ogni probabilità ci sarà il Real Madrid: "In una partita secca ci vorranno più accorgimenti tattici per portare dalla propria parte i dettagli che possono decidere il match".