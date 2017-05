Juve, Zoff: "Vincere sei campionati consecutivi vale di più del Triplete"

22 maggio 2017

L'ex portiere e bandiera juventina rende merito alla Juve e al grande lavoro di Allegri. “La vittoria della Juventus era quasi annunciata, ma ciò non toglie che sia sempre una vittoria straordinaria e stratosferica. C'erano tutte le premesse per vincere e ora la squadra bianconera ha la grande possibilità di conquistare la Champions, ma vincere sei campionati consecutivi, secondo me, vale di più del Triplete. Per arrivare a certi traguardi ci vogliono tutti gli ingredienti: società, squadra e ambiente. Tutti hanno dato il 100% e perciò è arrivato questo grande risultato. La Juventus ha avuto la forza di continuare a fare sacrifici per vincere".



Ora c'è la finale di Cardiff per entrare nella leggenda. Zoff ha giocato due finali a 10 anni di distanza l'una dall'altra e le ha perse entrambe 1-0 (contro Ajax e Amburgo) "Come ci si prepara alla finale di Champions? È una grande partita, non ci sono particolari modi di prepararsi, bisognerà solo arriverà concentrati. Penso possa vincere la Juventus, anche se contro ha il miglior Real Madrid".



Secondo il mitico Dino, Allegri rimarrà al suo posto. "Non credo vada via. Dipende dalla volontà sua e della società, ma non penso ci siano problemi. Il cambio di modulo? La rosa è composta da giocatori di grande qualità: Allegri l'ha fatto al momento giusto e con gli uomini giusti. Ha fatto un grande lavoro, ha molti meriti".



Poche speranze, invece, che Buffon vinca il Pallone d'Oro. "Con Messi e Cristiano è molto difficile: Gigi se lo merita, ma devono decidere di cambiare criterio di valutazione".