Juve, una difesa impenetrabile

4 maggio 2017

Cambia il modulo, cambiano gli uomini ma l'unica certezza è che la difesa della Juventus è impenetrabile. A Monaco Allegri è tornato alla difesa a tre ancora una volta ha avuto un'idea geniale spiazzando tutti. L'inserimento di Barzagli insieme a Bonucci e Chiellini è stato efficace per due motivi: ha dato ancora più solidità alla retroguardia e ha permesso a Dani Alves di agire in fase più avanzata. Il brasiliano ex Barcellona, forse il migliore per condizione ed esperienza in Champions, è stato decisivo anche nel Principato con i due assist per Higuain. Pregievole il primo con una corsa di 50 metri e il tacco no look. Preso per fare la differenza in Europa, l'esterno non sta tradendo le attese: le sue ultime tre partite, infatti, sono da incorniaciare e far vedere ai pulcini in tutte le scuole calcio . Pare di un altro pianeta. Anzi, ne siamo sicuri: arriva dal pianeta Champions. A Louis I I è arrivato il sesto clean sheet consecutivo per Buffon in Champions: 621' di imbattibilità sono la prova che segnare alla Juve è missione praticamente impossibile. L'ultimo a riuscirci è stato Nico Pareja del Siviglia, poi il nulla. Contro il miglior attacco d'Europa Gigi ha sfoderato altri tre interventi fenomenali: Falcao ed Mbappé hanno dovuto lasciare lo stadio con la coda tra le gambe dopo i proclami della vigilia. Il portierone bianconero a 39 anni sa di giocarsi una delle ultime possibilità della carriera di alzare la Coppa dalle grandi orecchie ed è più che intenzionato a non far passare nessuno. Cristiano Ronaldo è avvisato...

MONACO-JUVE 0-2, LE STATISTICHE

• Gonzalo Higuaín non segnava da sette partite nella fase ad eliminazione diretta della Champions League (aprile 2013, Real Madrid-Galatasaray 3-0).

• Per lui sono stati in particolare i primi due gol in trasferta nella fase ad eliminazione diretta della competizione.

• Per la prima volta ha segnato 5 gol in una stagione di Champions League.

• Higuaín è il 10° giocatore dei 5 maggiori campionati europei a raggiungere i 30 gol stagionali in tutte le competizioni.

• La Juventus ha tenuto la porta inviolata per 6 gare di Champions di fila per la prima volta nella sua storia; 621 i minuti di imbattibilità totali, dal gol di Nico Pareja.

• Per la prima volta Dani Alves ha fornito due assist in una partita di Champions League.

• Con i due assist di questa sera, Dani Alves ha partecipato attivamente a sei marcature in questa edizione della CL (2 gol, 4 assist), suo primato personale nella competizione.

• Gianluigi Buffon è diventato stasera il secondo italiano a raggiungere le 100 presenze con la stessa squadra in Champions League dopo Paolo Maldini.

• Cinque parate per Buffon: non ne faceva così tante in Champions dal dicembre 2015 (contro il Siviglia).

• 15 respinte difensive per Chiellini: non ne faceva così tante in CL dalla partita con lo Shakhtar del dicembre 2012.