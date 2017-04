Juve, striscione per Allegri a Vinovo

17 aprile 2017

Cresce l'attesa in casa Juve per la sfida di ritorno contro il Barcellona e anche a Vinovo si sente. Nonostante le festività pasquali, i bianconeri si sono ritrovati a Vinovo per allenarsi e ad accoglierli hanno trovato uno striscione che inneggiava a Massimiliano Allegri. "Massimiliano ci rendi tutti allegri. Andiamo a comandare!!!", hanno scritto i tifosi juventini.