Juve, senti Rampulla: "Gigi stai sereno, non si andrà ai rigori"

2 giugno 2017

Come sta un portiere prima di una finale così? Buffon è sereno?

"Noi nei giorni alla Borghesiana prima della finale del '96 stavamo bene, credo che stia bene anche lui. Lui e i suoi compagni hanno la grande consapevolezza di poter raggiungere un traguardo importante. La squadra è forte nell'insieme, e poi ci sono tanti singoli che possono fare la differenza. Certo, un po' di timore e adrenalina ci sono sempre prima di una finale. E poi le finali per la Juve non sempre sono andate bene... Ma ci sono buone possibilità".



Ci sono da fermare Ronaldo, Benzema, Isco, forse Bale. Possibile?

"Certo, come sono stati fermati Messi-Neymar-Suarez. La difesa è solida e ha sempre dimostrato grande attenzione. E poi tutti sanno di avere alle spalle un portiere eccezionale che dà grande tranquillità. L'emozione giocherà comunque un ruolo importante, ma sono tutti molto esperti".



Buffon sempre al top: ma si sarà allenato per degli eventuali rigori?

"Durante queste partite c'è sempre un po' di paura di sbagliare e quindi il rischio di trascinarsi ai rigori pur di non sbilanciarsi. Ma penso che Gigi possa stare tranquillo, secondo me non ci sarà bisogno dei rigori".



Quindi vince la Juve?

"Mai come questa volta la Juve ha le carte in regola per vincere. I giocatori hanno l'esperienza tecnica e morale per competere per i risultati più grandi. Non c'è un favorito, siamo al 50-50, ma mi piace essere fiducioso".



Reparto per reparto, chi è più forte?

"Gli attacchi si equivalgono, il centrocampo del Real è forse di poco superiore a quello bianconero. Ma il pacchetto arretrato di Allegri è nettamente superiore a quello di Zidane. Le fasce saranno determinanti".



Con che atteggiamento dovrà scendere in campo la Juve?

"Io penso a come ha giocato nelle ultime quattro partite di Champions. La Juve deve fare così: aggredire, andare all'arrembaggio sulle fasce, pressare alto sui difensori a partire da Higuain. Insomma, non si deve snaturare. Max lo sa".