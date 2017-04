Juve: Rugani, lo stop si allunga. Cuadrado "A Monaco con fame e compattezza"

30 aprile 2017

In casa Juve è conto alla rovescia in vista dell'andata della semifinale di Champions contro il Monaco, in programma mercoledì sera allo Stade Louis II di Montecarlo. Allenamento atletico-tattico a Vinovo. Allegri confermerà la formazione che ha eliminato il Barcellona e pareggiato contro l'Atalanta, con Marchisio unica variazione al posto dello squalificato Khedira. Rugani sottoposto a Tac: infrazione della corticale della testa del perone.

Rugani è stato sottoposto ad accertamenti a causa della persistenza della sintomatologia post-contusiva al ginocchio destro: verrà valutato e monitorato nelle prossime settimane. Il rischio è che la sua stagione sia finita qui.



Intanto a JTv Juan Cuadrado torna sulla gara di Bergamo e guarda alla grande sfida di Champions: "La partita contro l'Atalanta ci sarà utile per quella di mercoledì: anche il Monaco è una squadra che corre molto, è giovane. Noi dobbiamo giocare con la nostra solita compattezza, sarà una partita difficilissima e dovremo essere molto attenti, mettendo in campo la nostra solita voglia e la nostra fame". E ancora: "A Bergamo forse non abbiamo giocato da Juve, ma anche questo piccolo stop ci è utile, non dobbiamo essere negativi. Tutto serve per crescere: stiamo disputando una grande stagione, da quando il mister ha cambiato il modulo di gioco tutto è cambiato: noi abbiamo lavorato come un grande gruppo, mettendoci tutti a disposizione".