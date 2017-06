Juve-Real, il countdown in tempo reale Si avvicina il fischio d'inizio della finale di Cardiff: ecco tutti gli aggiornamenti

3 giugno 2017

Tempo reale

Ormai ci siamo. E' iniziato il countdown che porta alla finale di questa sera tra Juventus e Real Madrid. A Cardiff è tutto pronto: le squadre, i tifosi, gli occhi del mondo. Insomma, si aspetta solo il fischio d'inizio.

LAPO ELKANN: "LA JUVE NON TEME NESSUNO" "E' stato un anno fantastico, sarebbe meraviglioso chiuderlo con un triplete, se possibile. Incrociamo le dita. Il Real fa paura, ma noi non abbiamo paura di nessuno e lotteremo per vincere". Così Lapo Elkann a Cardiff poche ore dalla finale di Champions League tra Juve e Real Madrid. "Abbiamo avuto il numero 2 e il numero 6, ora speriamo di chiudere con il numero 3 - ha aggiunto riferendosi alla doppietta in Coppa Italia, al sesto scudetto consecutiva e al possibile tris in coppa campioni -. E' stato un anno incredibile, speriamo di passare da due a tre. Giocatore decisivo? Nella Juventus fa la differenza la squadra, non il singolo".

BANDIERE REAL IN CENTRO A NAPOLI Bandiere del Real Madrid sono apparse in alcune strade di Napoli in vista della finale di Champions League di questa sera con la Juventus a Cardiff. Nella centralissima via Toledo, un edicolante ha esposto una gigantografia di Maradona con la maglia del Napoli accanto ad una bandiera dei "blancos". Bandiere del Real sono anche in vendite su alcuni banchetti di gadget nei quartieri popolari.

CARDIFF E' INVASA DA TIFOSI E BAGARINI Sono già migliaia i tifosi di Juventus e Real Madrid che hanno invaso il centro e la zona della baia di Cardiff, nell'attesa della finale di Champions. Gli uni accanto agli altri, per il momento senza momenti di tensione anche se ci sono già gruppi di ultrà, passeggiano nelle vie pedonali. "Vamos campeon", cantano i sostenitori del Real, mentre un folto gruppo della curva bianconera si attarda vicino alla gigantografia della Juventus sistemata, come quella del Real, sotto al monumentale castello della citta' gallese e urla a ripetizione "Siamo venuti fin qui per vedere segnare Higuain". Confusi tra la folla, non mancano i bagarini e uomini con i soliti cartelli che si vedono a ogni finale, "I need for two tickets", "Cerco biglietti", "Tickets wanted". Pieni caffé e pub, l'ingresso in tutti i locali del centro è filtrato da un servizio di sicurezza.

PAPA' HIGUAIN: "SOGNO PIU' BELLO DA REALIZZARE" "Champions? E' il sogno piu' bello che possa realizzare. Affronterà una delle grandi d'Europa, il Real Madrid, contro la quale sarà difficile. La Juventus è forte, è a grandi livelli. La cosa divertente è che Gonzalo ha giocato tanto nel Real e in quegli anni mai è stata raggiunta la finale di Champions League dai Blancos. Mentre alla Juve, al primo anno, la giocherà. Per ogni giocatore è importante". Lo ha detto il padre di Gonzalo Higuain, Jorge, intervistato da Espn. "Lui ha iniziato nel River Plate, poi a diciannove anni è passato al Real Madrid, dove ha imparato tanto e vinto in Spagna. Poi al Napoli ha vissuto due-tre anni importanti per la sua crescita professionale, prima che la Juventus lo comprasse. Gonzalo ama Napoli, non il presidente De Laurentiis", ha aggiunto.

ANCHE JAY A CARDIFF Ancora prima di scendere in campo per la #UCLFinal, a Cardiff c'è già un protagonista: il nostro #Jay! #ItsTime https://t.co/LROgx474n6 pic.twitter.com/W3gGPDRpir — JuventusFC (@juventusfc) 3 giugno 2017

DUE MAXI-SCHERMI A TORINO La Torino bianconera si prepara per Juventus-Real Madrid. Sono due i maxi schermi allestiti dall'amministrazione comunale per i tifosi che non sono riusciti ad accaparrarsi uno dei 18mila biglietti messi a disposizione dall'Uefa per la finale di Cardiff. In migliaia assisteranno alla finale Champions in piazza San Carlo, il salotto buono di Torino, o sotto la tettoia dell'ex acciaieria di Parco Dora. I primi tifosi si sono piazzati davanti ai maxi schermi già da questa mattina, con tutto l'occorrente per trascorrere una intera giornata sotto il sole a picco, bandieroni bianconeri compresi.



SHEVCHENKO: "TIFO PER BUFFON" "Applaudirò entrambe le squadre, ma nel mio cuore vorrei vedere un grande giocatore come Buffon vincere la finale di Champions League". Così Andriy Shevchenko, ex campione del Milan, sul sito dell'Uefa a poche ore dalla finale di Champions tra Juve e Real.



REAL, NIENTE FESTA STASERA A CIBELES Comunque vada a finire stasera, il Real Madrid non radunerà i propri tifosi stasera a piazza Cibeles, storico punto di ritrovo per festeggiare i trionfi dei Blancos. In caso di successo a Cardiff, tutto sarà rimandato a domenica, anche se la squadra rientrerà a Madrid subito dopo la partita.

LA JUVE CHIAMA I TIFOSI IN ADUNATA Siete a Cardiff? Vi aspettiamo alle 11 qui, venite a lasciare il vostro messaggio sullo striscione #AMessageForJu! #ItsTime #UCLFinal pic.twitter.com/uE7lbKEuKy — JuventusFC (@juventusfc) 3 giugno 2017

A BARCELLONA TIFANO JUVE Mentre Marca e As spronano il Real Madrid a portare a casa la dodicesima Coppa dei Campoioni, i quotidiani di Barcellona si schierano con i suoi avversari: "Forza Juve" titola Sport, mentre il Mundo Deportivo è più diplomatico con il suo "Forza Dani Alves", ricordando il passato blaugrana del brasiliano. Insomma, tutto il mondo è paese.



