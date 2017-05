Juve-Real, a Cardiff per rompere l'equilibrio

Alla fine sarà Juventus-Real Madrid la finale della Champions League 2017 . A Cardiff si incontreranno due tra le più grandi squadre del panorama calcistico mondiale, in una sfida che nella storia è sempre stata equlibrata. Difficile dire chi la spunterà, anche perché i precedenti sono incredibilmente equilibrati. In totale bianconeri e blancos si sono incontrati 18 volte. Il bilancio parla di 8 vittorie Juve, 8 vittorie Real e 2 pareggi.

A far pendere leggermente la bilancia dalla parte dei merengues, però, c'è la famosissima finale di Champions del 1998, quando ad Amsterdam un gol di Mijatovic in fuorigioco regalò la coppa al Real. Proprio quel ricordo e il desiderio di rivincita spinge gli juventini, che dalla parte loro hanno però anche il dolce ricordo recente della semifinale del 2015, quando eliminarono gli spagnoli e volarono a Berlino.



Insomma, sarà un confronto apertisismo ed incerto, in cui potrebbero giocare un ruolo determinante anche i grandi "ex". Da una parte ci saranno Zinedine Zidane e Alvaro Morata, dall'altra Gonzalo Higuain e Sami Khedira. "Zizou" è diventato grande proprio nella Juve e da quando siede sulla panchina della Casa Blanca ha vinto tutto, mentre "Alvarito" è rientrato alla base dopo la positiva epserienza in bianconero, dove ha lasciato ottimi ricordi tra compagni e tifosi. Ma con Zidane non ha trovato lo spazio che cercava. Diversa la situazione di Higuain e Khedira. Il Pipita e il tedesco hanno lasciato Madrid desiderosi di riscatto e proprio grazie alla Juve sono tornati nell'elite del calcio europeo. Al contrario di Morata, sono due pilastri dell'undici titolare e vorrebbero dimostraro al Real di aver fatto male a liberarsi di loro.