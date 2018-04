Juve, Pasqua con vista Real Madrid: Bernardeschi e Alex Sandro in gruppo

1 aprile 2018

Neanche il tempo di godersi il successo sul Milan e la fuga a +4 sul Napoli, neanche il tempo di accorgersi che è Pasqua: la Juventus non si ferma e ha trascorso sul campo la giornata di festa. A Vinovo , infatti, i bianconeri di Allegri si sono ritrovati per smaltire le fatiche del big-match dello Stadium e iniziare a preparare l'andata dei quarti di Champions di martedì contro il Real Madrid. In gruppo anche Bernardeschi e Alex Sandro.

I giocatori che hanno preso parte alla sfida contro il Milan, e con loro Bernardeschi e Alex Sandro (che restano comunque da valutare per martedì), si sono dedicati a un lavoro di scarico mentre il resto del gruppo si è dedicato ad esercizi di atletica e tecnica. Lavoro personalizzato per Mario Mandzukic: il croato si era fermato proprio alla vigilia della gara contro i rossoneri per una contusione alla gamba sinistra e resta da valutare. Juve in campo anche a Pasquetta con un allenamento nel pomeriggio prima delle consuete conferenze pre-match. Pasqua di lavoro anche per i campioni d'Europa in carica: come dimostra il tweet del Real Madrid, Cristiano Ronaldo e compagni hanno iniziato a riscaldare i motori in vista della sfida ai bianconeri.