Juve, occhio a Mbappè e Falcao: Monaco mina vagante

21 aprile 2017

Occhio all'attacco, dunque. Anche se la Juve ha già superato brillantemente lo scoglio Messi-Suarez-Neymar, è meglio restare concentrati davanti a Buffon. Dati alla mano, nel doppio confronto col Monaco, per i bianconeri il pericolo pubblico numero uno si chiama Mbappè. In Champions il 18enne ha già realizzato cinque reti in sette presenze. Roba da top player. E non è l'unico col vizio del gol con la maglia biancorossa. Dopo un paio di stagioni opache, anche Radamel Falcao è tornato a segnare e a mostrare gli occhi della tigre.



Ma Mbappé e Falcao non sono gli unici da guardare a vista. In fase conclusiva, infatti, il Monaco ha tante armi e anche Fabinho e Bakayoko possono fare male. Anche se un po' inesperta, la squadra di Jardim segna tanto (ha una media di tre gol a partita) ed è da prendere con le pinze. Lo spettacolo però è anche il difetto principale di questa formazione. Tra ottavi e quarti, il Monaco ha incassato infatti ben nove gol. Troppi paragonati al bunker bianconero. Ed è proprio su questo aspetto che la Juve dovrebbe affondare il colpo, mostrandosi cinica sottoporta e cercando poi di resistere alla freschezza atletica e alla velocità delle punte monegasche grazie alla forza atletica e alla grinta di Bonucci & Co.