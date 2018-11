Juve, nuovi guai per Allegri: si ferma anche Cancelo, distorsione per Bernardeschi

05/11/2018

Sono diversi i dubbi per Allegri in vista del match di Champions con il Manchester United, in programma mercoledì sera a Torino. Matuidi - come riferisce la stessa Juventus - ha svolto un lavoro personalizzato, finalizzato al recupero dalla contusione all'anca e un nuovo problema, per il tecnico, riguarda invece l'affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra rimediato da Cancelo. Andrà poi valutato giorno per giorno il trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato da Bernardeschi durante la fase di recupero dall'affaticamento allo psoas.