Juve, missione Porto tra strigliate e numeri record Dybala tiene alta la guardia, ma al "Dragao" scenderà in campo l'undici migliore della stagione

di ALBERTO GASPARRI 18 febbraio 2017

Quattro gol della Juve, quattro gol del Porto. La sfida a distanza che anticipa l'andata degli ottavi di Champions League si è chiusa in sostanziale parità, con le prossime rivali che hanno vinto largamente i rispettivi anticipi di campionato. Ma in che condizione arrivano i bianconeri alla sfida del Dragao? I numeri dicono ottima, anche se Paulo Dybala ha suonato la sveglia. "Non abbiamo giocato benissimo, siamo stati troppo superficiali e abbiamo sbagliato troppe palle. In Champions dovremo cambiare atteggiamento e mentalità perché non sarà facile giocare contro il Porto", ha detto a fine gara.

Una bella strigliata, anche se più dovuta a tenere alta l'attenzione in un momento in cui la Juve sta volando, che alto. I numeri dicono che la Signora arriva alla Champions al top, grazie all'introduzione del 4-2-3-1 messo in atto dopo Firenze. E proprio il nuovo modulo rende facile "indovinare" la formazione che mercoledì scenderà in campo in Portogallo. Davanti a Buffon giocheranno Alex Sandro, Bonucci, uno tra l'infortunato Chiellini e Rugani, e Lichtsteiner. Centrocampo con Pjanic e Khedira, mentre Cuadrado, Dybala e Manduzkic agiranno alle spalle di Higuain.



La Juve migliore, nella quale non troverà spazio Marchisio, considerato da Allegri ancora non al meglio della forma nonostante il ritorno al gol e prestazioni in crescendo. Chi si aspetta una passeggiata, però, si sbaglia di grosso perchè il Porto è squadra esperta e tecnicamente di livello. Proprio per questo, però, la Juve è favorita, visto che dal punto di vista tecnico ha poco da invidiare alle grandi d'Europa. Poi, con un Higuain che ha segnato ben 12 gol nelle ultime dieci partite di campionato, tutto potrebbe essere più facile...

LE STATISTICHE DI JUVENTUS-PALERMO La Juventus ha segnato almeno due gol nel primo tempo per l'ottava volta in questo campionato: nessuna squadra ci è riuscita più spesso.

La Juventus ha segnato 11 gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, più di ogni altra squadra - 10 di queste reti sono state in partite casalinghe.

La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite di Serie A contro il Palermo, segnando 22 gol e subendone 1.

Gonzalo Higuaín ha segnato 12 gol nelle ultime 10 partite di campionato, rimanendo a secco solo contro l'Inter.

Marchisio è il 14° marcatore diverso della Juventus in questo campionato: nessuna squadra ne conta di più.

Claudio Marchisio non segnava da 34 partite in Serie A, sono passati 643 giorni dal suo ultimo gol in campionato, contro l'Inter (16 maggio 2015).

Paulo Dybala ha segnato il suo secondo gol da punizione diretta in questo campionato, nessun giocatore ne conta di più.

Leonardo Bonucci ha giocato stasera la sua gara numero 300 con la Juventus (193V, 66N, 41P).

La Juventus ha colpito finora 13 legni in campionato, più di ogni altra squadra.

