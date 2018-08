Juve, Marotta polemico: "Premio a Modric? C'è amarezza, lo meritava CR7"

30/08/2018

E' un Beppe Marotta polemico quello che commenta il sorteggio di Champions. Ad andargli di traverso il "Player of the Year" assegnato a Modric . C'è profonda amarezza per questa decisione, visto che non conta il Mondiale. CR7 assente ? Una sua decisione personale". Sulle rivali. "Il girone è abbordabile ma dipende tutto da noi stessi. Dobbiamo essere sempre determinati". Allegri su Twitter: "Gruppo impegnativo".

Marotta non ha digerito la vittoria di Modric e giustifica l'assenza di Ronaldo alla cerimonia di premiazione. "Posso dire che è stata una decisione personale quella di non venire, presa nel corso della giornata. Noi dobbiamo e vogliamo rispettarla. Da parte nostra profonda amarezza per la decisione di non assegnargli il trofeo - ha detto il dg ai microfoni di Sky -. Questo premio si riferisce alla Champions e non al Mondiale e quindi riteniamo che quel premio lo meritasse Ronaldo, che ha dedicato le migliori emozioni di questa competizione. Non tolgo niente alla decisione della giuria di giornalisti e allenatori, dico che se io avessi dovuto votare avrei votato per Ronaldo. Ma non lo dico perché è nostro, lo dico da appassionato di calcio. Il fatto che non sia venuto è una scelta personale che va rispettata, che non è riconducibile alle nostre decisioni, per cui va rispettata".



Sul sorteggio. "I commenti di questi momenti sono sempre i soliti. Girone abbordabile, ma tutto dipende da noi. Dalla motivazione e dalla determinazione con cui affrontiamo gli avversari indipendentemente dal loro blasone. Questo è un torneo in cui la partita singola risulta determinante, quindi dobbiamo continuare a essere determinati e motivati".