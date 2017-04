Juve, Marotta non si nasconde: "Vinciamo la Champions"

20 aprile 2017

All'ingresso degli uffici della Lega Serie A, Beppe Marotta è tornato a parlare dell'impresa contro il Barcellona in Champions e ora non si nasconde più. La qualificazione è una grande impresa - ha spiegato l'ad della Juve -. Ma la considero solo un traguardo che non significa nulla se non saliamo sul podio da vincitori". Sul futuro di Allegri: "E' un rapporto che procede bene. Non intravediamo screzi che possano rompere il matrimonio".