Juve, Marotta e il caso Bonucci: "Allegri leader dello spogliatoio, scelta condivisa dal club"

22 febbraio 2017

"La differenza con i casi Dybala e Lichtsteiner? Io non sono un giudice, che pesa i reati che vengono commessi: abbiamo valutato i fatti attentamente e abbiamo preso questo provvedimento. Una scelta doverosa nel rispetto dei compagni e di una società che crede nelle sue regole e che fa in modo che vengano rispettate da tutti - ha proseguito Marotta - L'allenatore ha suggerito un provvedimento e noi, dopo aver fatto le giuste valutazioni, abbiamo avallato la sua decisione, senza il bisogno di comunicati stampa e risolvendola in famiglia. Ovviamente sarebbe stato meglio non fosse successo nulla, ma queste dinamiche nel calcio sono sempre avvenute: al giorno d'oggi qualsiasi cosa viene vivisezionato dalla moltitudine di telecamere, ma fa parte del gioco. E soprattutto credo che nel calcio debba prevalere il concetto del noi e non dell'io: anche per questo abbiamo agito. Come sta Leonardo? È un professionista e come tale sa che ci si deve adeguare a certe regole: questo non è un provvedimento disciplinare, non è una situazione che ridimensiona le sue capacità e il suo valore. È una scelta presa nel bene di tutti".