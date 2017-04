Juve: Mandzukic torna in gruppo

9 aprile 2017

Dopo la vittoria contro il Chievo, la Juve è tornata subito al lavoro per preparare la sfida di martedì dell'andata dei quarti di Champions League contro il Barcellona. La buona notizia per Allegri è il rientro con il gruppo di Mario Mandzukic, che ha saltato il match di Coppa Italia contro il Napoli e la sfida dello Stadium contro i veneti per un'infiammazione a un ginocchio. Il croato è recuperato e sarà un'arma in più contro i catalani.