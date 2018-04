Juve, l'augurio di Alitalia: "Per il ritorno abbiamo tenuto un posto libero..."

2 giugno 2017

La Juve ha raggiunto Cardiff alle 12:30 con un volo Alitalia decollato dall'aeroporto di Caselle. La compagnia aerea italiana, attraverso Twitter, ha mandato il proprio speciale augurio ai bianconeri, che domani sera si giocheranno la finale di Champions League contro il Real Madrid. Riservato un posto speciale per la coppa: "Buon volo e in bocca al lupo, ragazzi. Per il ritorno abbiamo tenuto un posto libero".