Juve, il decalogo per battere l'ansia da finale di Champions

2 giugno 2017

“La Juventus ci ha dato la prova di quanto ogni essere umano sia potente se s’impegna nel modo giusto e con un cammino pensato e studiato per vincere – spiega Marina Osnaghi, prima Master Certified Coach in Italia – La metafora del calcio diventa la metafora della vita: viviamo nello spasmodico sforzo di vincere le battaglie quotidiane. Quindi è necessario avere fiducia in noi, nella nostra capacità di imparare anche dagli errori. Siamo grandi, esattamente come questa squadra ci rispecchia e ci fa da modello. Il futuro esiste però nella misura in cui pensiamo che succederà sicuramente una cosa o l’altra: sembra incredibile, ma la forza del nostro pensiero influenza in maniera fortissima anche il nostro modo di agire e decidere e di conseguenza la costruzione della nostra fortuna. Ascoltando le parole di Buffon che celebrava la vittoria del 6° scudetto consecutivo, si comprende l’impegno, la fatica e l’esperienza travolgente di vivere questa storia di successi, conquistata un passo dopo l’altro. La mia competenza tecnica, mi racconta la storia del ‘dietro le quinte’ di questo miracolo, attraverso ogni goccia di sudore ed ogni attimo di sforzo spasmodico per ottenere il risultato. Buffon spiega infatti della fatica, dello stress emotivo e nervoso, dello sforzo fisico e, fra le righe, ci parla del titanico sforzo mentale e fisico a cui tutto questo si accompagna. Per far sì però che ogni singolo individuo possa diventare parte integrante dell’organismo squadra e raggiungere la vittoria, come ci ha ben insegnato Tim Gallway nel suo “Inner game”; le maledizioni nascono nella mente e si deve sconfiggere il “nemico interno” che sempre è in agguato per offrirci una sfida: in questo caso rappresentato dalla paura e dell’ansia di perdere l’ennesima finale a un passo dal trionfo”.



Secondo Marina Osnaghi, per raggiungere questo stato, il ruolo fondamentale è nelle mani dell’allenatore: “Una grande squadra nasce sì dall’impegno di grandi professionisti, ma soprattutto dalle scelte di un grande allenatore, dai preparatori atletici e da tutti quelli che fanno parte della struttura organizzativa. Ogni grande allenatore, come ogni grande coach, agisce con un mix di interventi mirati sia alla gestione degli stati interiori, sia alla parte strategica/tattica, sia a quella fisica. E’ la storia di una preparazione atletica e psichica instancabile, orchestrata con maestria dal tecnico, punto cardine per il successo, che come ogni ottimo coach, accompagna la squadra nel suo percorso di crescita. La mia visione si avvicina a quella del Premio Nobel per l’economia Gary Becker, secondo cui il successo e la crescita saranno di quei paesi che sapranno investire sui propri cittadini. Le persone, in questo caso i calciatori, sono importanti e non basta possedere il “petrolio” per prosperare; il successo si basa sulle persone, e di persone è fatta la storia dei 6 scudetti e dei titoli che ancora la Juve deve conquistare, guidata dal proprio coach. Pur continuando a pensare alle vincite future, è però importante celebrare il più possibile il momento della vittoria, qui ed ora. Non per dormire sugli allori, bensì per celebrare il raggiungimento dell’essere arrivati. Tale comprensione permette di ripartire con la completa coscienza di questa storia nell’anima e nella mente, come un trampolino di lancio per ripartire verso il futuro… Triplete”.