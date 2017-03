Juve, il Barcellona per la rivincita del 2015. E quella zampata di Zalayeta... Nel 2003 la Juve eliminò il Barça nei quarti grazie ad una zampata dell'uruguaiano

17 marzo 2017

Il primo ricordo, quasi superfluo, è fresco e doloroso: 6 giugno 2015, Juventus-Barcellona 1-3, finale di Champions a Berlino. Si riparte da quel giorno, in cui la Juve di Allegri, dopo il pareggio di Morata, accarezzò per vari minuti il sogno di portare a casa la Coppa. Poi furono Suarez e Neymar a consegnare la Champions a Luis Enrique. E adesso, due anni dopo, i due tecnici si troveranno ancora di fronte. Ma gli incroci tra bianconeri e blaugrana hanno anche precedenti felici per la squadra italiana.



La finale di Berlino fu decisa da Rakitic, Suarez e Neymar. L'attacco della Juve, invece, era guidato da Tevez e Morata, mentre a centrocampo c'erano Pirlo, Vidal e Pogba. Insomma, tra le due squadre, quella che ha cambiato maggiormente abito, va da sé, è la Juventus. Chi ha giocato quella finale con la maglia del Barcellona e ora scende in campo con i bianconeri è Dani Alves, ex amato e atteso al Camp Nou. Chi non ci sarà allo Juventus Stadium, all'andata, è invece Sergi Busquets, squalificato.



Il ricordo più bello per i tifosi bianconeri legato al Barcellona risale al 2003 proprio nei quarti di Champions, sempre con andata a Torino e ritorno al Camp Nou. Al Delle Alpi 1-1, con gol di Montero e Saviola. Il miracolo al ritorno: gol di Nedved, pareggio di Xavi e - con i bianconeri in 10 - la zampata a sei minuti dal termine dei supplementari con Zalayeta, su cross perfetto di Birindelli. In quella Champions, poi, la Juve arrivò in finale, perdendo con il Milan.

LE STATISTICHE - Sono nove i precedenti europei tra Juventus e Barcellona. I primi due nel 1970, in Coppa delle Fiere, con un doppio successo della Juventus. Nell'86 il primo confronto ai quarti di Coppa dei Campioni: 1-0 per il Barcellona all'andata, pareggio al ritorno e blaugrana in semifinale. Doppio confronto in Coppa delle Coppe nella semifinale del 1991: 3-1 per il Barça all'andata, vittoria inutile per 1-0 della Juve al ritorno. Positivo il ricordo legato al 2003, quando nei quarti di Champions la Juve ha eliminato il Barcellona: 1-1 all'andata e vittoria per 2-1 ai supplementari al Camp Nou con gol di Zalayeta. Infine la finale di Champions nel 2015, vinta 3-1 dal Barcellona a Berlino.

- Nella moderna Champions la Juventus ha incontrato il Barcellona una sola volta in una doppia sfida ad eliminazione diretta: qualificazione ai quarti del 2002/03.

- In sette delle nove sfide tra Juventus e Barcellona nelle coppe europee entrambe le squadre hanno trovato il gol.

- Nei 9 precedenti europei contro il Barcellona, Allegri ha vinto solo una volta (3N, 5P): due eliminazioni nella fase ad eliminazione diretta e una finale persa per il tecnico toscano contro i blaugrana.

TUTTI I PRECEDENTI 20.10.1970 Coppa delle Fiere Barcellona-Juventus 1-2

04.11.1970 Coppa delle Fiere Juventus-Barcellona 2-1

05.03.1986 Coppa dei Campioni Barcellona-Juventus 1-0

19.03.1986 Coppa dei Campioni Juventus-Barcellona 1-1

10.04.1991 Coppa delle Coppe Barcellona-Juventus 3-1

24.04.1991 Coppa delle Coppe Juventus-Barcellona 1-0

09.04.2003 Champions League Juventus-Barcellona 1-1

22.04.2003 Champions League Barcellona-Juventus 1-2

06.06.2015 Champions League Juventus-Barcellona 1-3

