Juve, Higuain: "Due tituli già presi, ora è il momento di vincere la Champions" L'argentino: "Real abituato a certe partite ma..."

29 maggio 2017

“E’ la partita più bella che si possa giocare". Così Gonzalo Higuain, all'alba della settimana che si concluderà con la partita delle partite, la finale di Champions a Cardiff contro il Real. L'attaccante della Juve scalpita: "Ci stiamo allenando al meglio, con la giusta tensione perché vogliamo finire questa stagione vincendo la Champions, che sarebbe una cosa straordinaria. Mi aspetto una gara complicatissima, loro sono abituati a giocare queste sfide".

"Io sono stato lì sette anni - ha continuato l'argentino - e lo so bene ma speriamo di portare a casa questo trofeo che la Juve sta inseguendo da anni. Allegri ha detto che è il momento di vincere la Champions e sono d’accordo, senza dubbio è arrivato il momento giusto. E’ da dieci mesi che lavoriamo per questo, speriamo che i nostri sforzi vengano ripagati da una vittoria. Quanto darei per un gol in tituli e speriamo di vincerne ancora fra pochi giorni uno bellissimo”.

PJANIC: "LA PARTITA PIU' IMPORTANTE DELLA MIA CARRIERA" "Quella di Cardiff l’occasione più importante della mia carriera. Ma non solo per me, penso per tutti" senza giri di parole, questo il pensiero di Pjanic. "Sarà una partita fondamentale, per noi, per il club, per i tifosi e per il calcio italiano. Speriamo di vincerla, in campo ci saranno dei campioni e sarà un bellissimo spettacolo ma a noi importa solo vincere. Chi c’era a Berlino mi ha parlato della finale del 2015? Sì, me ne hanno parlato e tutti dicono che quest’anno c’è più consapevolezza rispetto a due anni fa. Abbiamo giocato una grande Champions, abbiamo meritato la finale. La squadra è pronta, stiamo facendo una bellissima stagione e speriamo di fare il ‘Triplete’ che sarebbe fantastico. La squadra ci crede molto, adesso ci prepareremo bene ma senza troppa pressione, affronteremo il Real Madrid come qualsiasi altra squadra. Loro hanno tantissima qualità in tutti i reparti del campo, arrivano molto veloci in attacco ma hanno anche dei difetti e proveremo a fargli male. Dovremo stare bene in campo ma sono sicuro che il mister preparerà la sfida al meglio”.

BARZAGLI: "A CACCIA DEL TROFEO PIU' IMPORTANTE" Andrea Barzagli suona la carica alla vigilia della sfida che vale una stagione: “Allegri ha detto che non bisogna pensare in negativo? Sappiamo benissimo quanto è prestigioso questo club per quello che è riuscito a fare. Ha ragione il mister, ci vuole positività, se siamo arrivati in fondo alla Champions due volte in tre anni vuol dire che ce lo siamo meritati. Questa finale poi dirà quello che siamo e speriamo che tutto il mondo Juve ci trascini".



"La consapevolezza è cresciuta nel cammino europeo. Ci sono state tante cose che dicono questo. Poi la Champions ti dà ancora più fiducia e più forza a differenza del campionato dove ci stiamo imponendo da diversi anni. Le gare europee ci hanno fatto crescere continuamente. Ora siamo al top, abbiamo vinto giù due trofei e siamo a caccia della Champions. Al Triplete però sinceramente non ci abbiamo mai pensato, noi scendiamo in campo per vincere ogni gara. Ora manca il trofeo più importante. Un po’ in tutte le finali si parte sempre con le stesse probabilità di successo. Il Real è molto abituato a giocare queste sfide, per loro questa sarà la terza finale in quattro anni ma anche noi abbiamo la giusta esperienza e potremo dire la nostra”.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X