Juve, Higuain: "Giocheremo alla morte: possiamo passare il turno"

10 aprile 2017

"Messi è sempre il più forte", così Higuain, che però conferma a parole che l'intesa con Dybala è al top, come si è vista in campo: "Non lo conoscevo, ma il fatto di essere entrambi argentini ci ha aiutato. E si è instaurata un'amicizia speciale tra noi".



In Spagna puntano molto sul suo vecchio legame con il Real Madrid, che lo porta ad essere un rivale giurato del Barcellona: "Tutti sanno quanto affetto provo per il Real, ma ora difendo i colori bianconeri. Sarà una partita speciale, eliminare il Barcellona ci darebbe grande fiducia per il futuro".



Un addio, quello al Real, che lo fece piangere. Come anche quello da Napoli: "Per il calcio ho pianto di gioia e di tristezza. Quando lascio un club, una città, sempre sono triste. Io via da Madrid per Ronaldo? Non è vero, con lui avevo un rapporto normale, non ci sono mai stati problemi".