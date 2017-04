Juve, Higuain: "Abbiamo tutte le armi per eliminare il Barça"

17 aprile 2017

Gonzalo Higuain si avvicina alla sfida con il Barcellona senza paura. La conferma nelle parole affidate al canale tematico bianconero: "Hanno dimostrato con il Psg di potere fare miracoli, e quindi staremo attenti, ma siamo sicuri di avere tutte le armi per andare avanti. Non so se il 3-0 dell'andata sarà sufficiente. Dobbiamo andare in Spagna per lottare, lavorare e ripetere quello che abbiamo già fatto all'andata".