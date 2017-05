Juve, ecco prezzi biglietti e pacchetti per Cardiff

18 maggio 2017

I PACCHETTI DISPONIBILI

SOLO BIGLIETTO: costo del solo ticket

PACCHETTO CHARTER: 900 euro + costo del biglietto (volo andata e ritorno in giornata per Cardiff compreso trasporto da aeroporto a Cardiff City Stadium e ritorno in aeroporto).

PACCHETTO BUS: 360 euro + costo del biglietto (Viaggio andata e ritorno per Cardiff con bus standard).

PACCHETTO BUS PLATINUM: 430 euro + costo del biglietto (Viaggio andata e ritorno per Cardiff con bus dotato di maggiori comfort: più spazio tra le poltrone, frigo bar, toilette, presa usb e corrente 220 v, impianto video).

PACCHETTO HOTEL LONDRA 2 NOTTI + TRANSFER BUS: 480 euro + costo del biglietto (Sistemazione in Hotel 3 o 4 stelle a Londra e dintorni con prima colazione inclusa. Trasferimento da Londra a Cardiff in bus andata e ritorno per la gara. Non sono compresi nel pacchetto i mezzi per raggiungere Londra. Non è possibile scegliere l’Hotel in cui essere sistemati).