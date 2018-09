Juve, ecco la lista Champions: manca solo l'infortunato Spinazzola

03/09/2018

La Juve ha comunicato la lista dei 23 giocatori che potranno scendere in campo durante la fase a gironi della Champions League, il grande obiettivo stagionale per gli uomini di Allegri. Nessuna sorpresa per i bianconeri, assente soltanto l'infortunato Spinazzola. La Juve - inserita nel Gruppo H con Manchester United, Valencia e Young Boys - esordirà in Champions il prossimo 19 settembre, in casa degli spagnoli.