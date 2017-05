Juve, ecco il punto debole dei Blancos: la difesa non è Real La squadra di Zidane in tutta la competizione ha subito 17 reti e solo una volta non ha incassato gol

11 maggio 2017

Nel Real che punta la "Dodicesima" c'è una crepa che la Juve non può ignorare in vista della finale. Numeri alla mano, la difesa dei Blancos non è apparsa affatto "real" in tutta la Champions. In totale, comprese le gare del girone, i merengues hanno incassato 17 reti, collezionando solo un "clean sheet". Un punto debole che Allegri dovrà valutare attentamente a Cardiff. Per battere questo Real occorre attaccarlo su tutti i fronti.

Danilo, Ramos, Varane e Marcelo. A meno di clamorosi cambi di formazione, sarà questa la difesa che Higuain & Co. dovranno affrontare. Al netto del modulo che sceglierà Allegri, non certo un muro invalicabile per i bianconeri. Ramos non si discute, d'accordo, ma l'intesa con Varane non è certo quella della BBC. E la Juve potrebbe fare molto male in mezzo all'area sfruttando i tagli di Higuain e la qualità di Dybala tra le linee a ridosso del Pipita.



Ma il Real potrebbe soffrire molto anche sugli esterni. Da una parte Mandzukic e Alex Sandro potrebbero costringere Danilo agli straordinari, obbligando Kroos a ripiegare per raddoppiare sugli inserimenti. Dall'altra invece la velocità e l'imprevedibilità di Dani Alves e Cuadrado potrebbero disinnescare Marcelo, che dovrà certamente guardarsi anche le spalle per evitare di farsi prendere in mezzo e lasciare campo ai bianconeri dalla sua parte. Tutto a patto che sia la Juve a fare la partita e a mettere pressione alla difesa del Real. E che ai bianconeri non venga il "braccino", come si dice in gergo tennistico.



Segnare a questo Real, del resto, non è un'impresa. Lo dicono i numeri. Nel girone il Legia Varsavia è riuscito a violare la porta dei Blancos ben quattro volte nel doppio confronto. E la Juve non è il Legia Varsavia. In dodici partite Navas non ha preso gol soltanto all'andata con l'Atletico. Tutte le altre volte ha raccolto la palla nella rete almeno una volta. E con Buffon & Co. a fare la guardia dietro, a Cardiff anche solo una rete potrebbe bastare per alzare la Coppa.

LE STATISTICHE DI ATLETICO-REAL • Per la prima volta nella moderna Champions il Real ha subito 2 gol nei primi 16 minuti di gioco. Il record precedente era 22 minuti contro la Roma nel settembre 2004.

• 61 partite di fila in gol in tutte le competizioni per il Real, eguagliata la striscia record del Bayern per quel che riguarda i top-5.

• Il Real ha subito 17 gol in questa Champions League, 14 in più della Juventus.

• Terza finale negli ultimi quattro anni per il Real Madrid, che nelle ultime due occasioni ha vinto la Coppa.

• Il Real Madrid aggancia Juventus e Milan come squadra più volte (6) in finale nella moderna Champions (dal 1992/93).

• Real e Juventus si incontrano in finale di Champions League per la seconda volta: nella prima occasione, nel 1998, vinsero gli spagnoli.

• Quindicesima finale di Coppa dei Campioni/Champions per il Real: nelle precedenti 14 ben 11 successi e sole tre sconfitte (l’ultima nel 1981).

• Il Real Madrid ha concesso 5 calci di rigore in questa Champions, più di chiunque altro.

• 5 gol nelle ultime 5 presenze al Vicente Calderon in Champions per Griezmann.

• Quattro dei sette gol di Saul in Champions sono arrivati nella fase ad eliminazione diretta.

• Isco non segnava in Champions dall'aprile 2014: 30 presenze di fila senza gol per lui.

