Juve, Dybala: "Siamo stati perfetti"

11 aprile 2017

Con la sua doppietta Paulo Dybala ha deciso la gara dello Stadium. Una serata magica per lui e per la Juve. “Siamo stati perfetti, abbiamo fatto una grandissima partita e sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Il risultato è positivo per il ritorno, ma dovremo stare attenti perché sappiamo come sono i blaugrana nel loro stadio: noi, però, siamo forti. Da bambino sognavo momenti come questo", ha detto l'argentino a caldo.

BUFFON: "PAULO TRA I PRIMI 3 DEL MONDO"

Anche Gigi Buffon è stato protagonista della grand eimpresa della Juve. “Io sono in porta per parare: gioca in una grande squadra e anche io, da dietro, devo dimostrare di valere questi livelli e questa squadra. Lo sguardo sul ritorno è positivo: abbiamo interpretato bene la gara. Questo 3 a 0 non è arrivato casualmente, abbiamo dimostrato che ci siamo: non abbiamo avuto alcun timore reverenziale, ma quello che è successo con il Psg ci deve fare rimanere cauti perché il turno non lo abbiamo ancora passato. Cosa abbiamo di diverso dalla finale di Berlino? Abbiamo più consapevolezza: diamo più del tu a certi ambiti in cui giochiamo, mentre prima eravamo un po’ più a disagio al cospetto di certe squadre. Il Barcellona, a livello di rabbia, qualcosina in meno ha: sono sempre stati i più forti di tutti e se avessero sempre la stessa voglia vincerebbero ogni competizione. Per fortuna nel calcio esistono anche altri valori. Dybala? La sua crescita negli ultimi due anni è stata esponenziale, si sta consacrando e già da parecchio penso che valga i primi cinque al mondo e non sfigura tra i primi tre. Gli episodi di Dortmund? Prima di dare un giudizio definitivo bisognerebbe temporeggiare: la causa di questo ordigno mi sembra debba essere ancora ufficializzata e dare dei giudizi ora sarebbe avventato”, ha detto.