Juve, Dybala: "Siamo contenti"

19 aprile 2017

Dopo aver centrato la semifinale, Paulo Dybala analizza il match ai microfoni di "Premium Champions". "Siamo molto contenti per quest’impresa contro il Barcellona. Sapevamo che dovevamo essere solidi in difesa, non è semplice non subire gol nelle due partite - ha detto la Joya -. Chi vorrei evitare in semifinale? Quando abbiamo guardato il sorteggio ai quarti volevamo tutte tranne il Barca e l’abbiamo presa. Non abbiamo una preferita".