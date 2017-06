Juve, Dybala: "Sconfitti, ma non vinti"

5 giugno 2017

Paulo Dybala è stato uno dei più deludenti nella finale di Cardiff e a due giorni dal ko col Real ha rilanciato la sfida. "Non è finita come volevamo, ma abbiamo fatto di tutto per arrivare al traguardo finale. La delusione è tanta ma dobbiamo imparare da questa sconfitta che ora brucia. Chi perde è sconfitto, ma non vinto. Ancora più uniti, ancora più convinti, ricominciamo da qui. Oggi più di prima", ha scritto l'argentino sui social.