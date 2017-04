Juve, Dybala: "Monaco insidioso ma questo può essere l'anno buono per la Champions"

30 aprile 2017

La Champions in testa. La Champions sopra ogni cosa : "E questo può essere l'anno buono". Ci crede anche Dybala che in una intervista a Uefa.com ha parlato della sfida in semifinale col Monaco: “Sappiamo che tutte e due le partite saranno molto difficili" ha detto il fuoriclasse della Juve. "Il Monaco è in testa al campionato e sta facendo molto bene. È una squadra tosta e ha giocatori molto forti, ma anche noi, quindi sarà un grande spettacolo. Loro attaccano e segnano molto, ma questo significa che avremo spazi”.

"Potrebbe essere il nostro anno e stiamo andando bene in tutte le competizioni" ha continuato l'argentino. "Non sarà facile, perché ci sono altre tre squadre che vogliono vincerla, ma daremo il massimo. Vincere la coppa significherebbe raggiungere un obiettivo, perché è una delle mie ambizioni e lo è anche per i miei compagni. Sarebbe un premio meritato per molti ragazzi che sono qui da tanti anni, come Gianluigi Buffon, Claudio Marchisio, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini. Non sono ancora riusciti a vincerla e credo che se la meritino".