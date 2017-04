Juve, Dybala è pronto: "A Barcellona ci sarò al 100%"

17 aprile 2017

Dybala, dunque, ci sarà. Dopo aver dato spettacolo allo Stadium davanti a Messi, l'argentino bianconero risponde presente anche per il secondo round contro i blaugrana. La botta rifilata da Muntari nella gara col Pescara aveva fatto tremare Allegri, ma il dolore è passato e l'allerta sembra rientrata. Paulo è già al 100% ed è pronto per incantare anche il Camp Nou. Del resto Dybala ha scelto la Juve per scalare il tetto d'Europa. "Ho parlato con Marotta e gli ho detto che volevo rimanere, sto molto bene qui alla Juve", ha spiegato l'attaccante bianconero alla tv argentina Tyc Sport.

Poi qualche battuta anche sulla nazionale: "Non riesco a immaginarmi l'Argentina fuori dal Mondiale. Come tutti gli argentini, anche io voglio salire sul tetto del mondo. La verità è che non siamo stati molto fortunati, viste anche le tante defezioni". "Sono cose che succedono - ha aggiunto -. E' indiscutibile che insieme al nostro leader Messi ce la metteremo tutta per raggiungere l’obiettivo".