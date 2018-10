Juve, Dybala: "Le esclusioni mi hanno fatto bene"

02/10/2018

Partita perfetta per Paulo Dybala: contro lo Young Boys è arrivata la prima tripletta in Campions League. Felicissimo l'argentino che non ha iniziato al meglio la stagione: "Le panchine? Ovviamente ho sempre voglia di giocare. L'anno scorso era stato tutto il contrario, ero partito con tanti gol per poi calare. Quest'anno le esclusioni mi hanno fatto lavorare, mi hanno fatto concentrare di più".



In campo non c'era Cristiano Ronaldo e lui si è preso la copertina: "Sicuramente devo affinare l'intesa con Ronaldo, ma penso che stiamo lavorando molto bene. Oggi anche senza Cristiano abbiamo fatto una partita da grande squadra. Senza di lui non e' facile, ma dobbiamo rimanere concentrati a prescindere da Ronaldo".



"Volevo fare una partita così, la squadra ha affrontato la sfida con lo spirito giusto. Potevano esserci cali di tensione, ma siamo stati bravi", le ultime parole di un felicissimo Dybala